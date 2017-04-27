Minik Öğrencilere Kitap ve Kütüphane Tanıtıldı

Hakkari'de 'Dünya Kitap Haftası' etkinlikleri kapsamında anasınıfı öğrencilerine kitap ve kütüphane tanıtıldı.



22-28 tarihleri arasında Dünya Kitap Haftası nedeniyle İl Halk Kütüphanesi, Berfin Anaokulu ile birlikte çocuklara kitap ve kütüphaneyi tanıtmak amacıyla onlara kendi kitaplarını oluşturmalarını sağlandı.



İl Halk Kütüphanesi Müdürü Yüksel Polat, Dünya Kitap Haftası etkinlikleri kapsamında Berfin Anaakulu ile birlikte küçük yaşta kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla çocuklara kitap ve kütüphaneyi tanıttıklarını belirterek, kendi kitaplarını oluşturma konusunda uygulamalı olarak bilgi verdiklerini söyledi. - HAKKARİ