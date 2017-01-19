Akçakoca'da bir ana okulunda eğitim öğrenim gören minik öğrencilerin ilk yardım dersi görülmeye değerdi.
Akçakoca'da minik öğrencilere trafik kuralları ve kazalarda yaralananlara ilk yardım dersleri verildi. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerde minik öğrenciler adeta gerçekçi olarak oyunu oynadılar. İzleyenler minik öğrencileri doyasıya izlediler. - DÜZCE
Minik Öğrencilere İlk Yardım Eğitimi
Akçakoca’da bir ana okulunda eğitim öğrenim gören minik öğrencilerin ilk yardım dersi görülmeye değerdi.
Akçakoca'da bir ana okulunda eğitim öğrenim gören minik öğrencilerin ilk yardım dersi görülmeye değerdi.
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