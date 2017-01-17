Minik Öğrencilere Golf Sporu Tanıtıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü, öğrencilere golf sporunun tanıtımını yaptı.



Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü, Atakum ilçesindeki özel bir okulda okuyan minik öğrencilere yönelik tanıtım etkinliği düzenledi. Golf Kulübü Direktörü Hamza Sayın tarafından golf sporu kuralları ve tanıtımı yapıldı. Çok dikkatli bir şekilde tanıtımları dinleyen öğrenciler daha sonra golf sopaları ile vuruş denemeleri yaptı. Oldukça eğlenceli geçen vuruş denemelerinde minikler, Golf Kulübü Direktörü Hamza Sayın tarafından vuruş taktikleri aldılar.



Golf sporunu tanıtmak için okul gezilerine başladıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü Müdürü Oytun Biren, "Yaklaşık 60-65 öğrencimize 7-15 yaş arasındaki golf sporunun kültürünü, oyun kurallarını ve Golf Kulübümüzün tanıtımını yaptık. Amacımız Samsun'da golf sporunu tabana yayıp herkesin oynayabileceği ve ders alabileceği bir sporu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bugün de özel bir okulda bunun ilk uygulamasını yaptık. Bundan sonraki günlerde de okullarımıza gelip öğrencilerimize golf sporunun tanıtımlarını yapacağız. Burada bize desteklerini hiç esirgemeyen başta Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Kulüp Başkanımız Kadir Koçak ile birlikte tüm ekibimize teşekkür ediyoruz" dedi. - SAMSUN