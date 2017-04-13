Minik Öğrencilere 112 Eğitimi

Edirne'de, anaokulu öğrencilerine yönelik 112 Acil Servis çağrı hattının doğru kullanılmasıyla ilgili eğitim verilip acil yardım ambulansları tanıtıldı.



112 Acil Servis çağrı hattının gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi konularında toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla hayata geçirilen "Yaşama Yol Ver" Projesi kapsamında Edirne Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerine eğitim verildi.



Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Muhsin Kişioğlu, sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğinin ve kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında eğitimler verdiklerini söyledi.





Son iki yılda özellikle ilk ve ortaokullarda 112 hattının doğru ve etkin kullanılması ve gereksiz çağrıların önüne geçilmesi için sürekli eğitimler verildiğini ve olumlu sonuçlar aldıklarını belirten Kişioğlu, konuşmasına şöyle devam etti:



"Amacımız hep aynı, 112 hattının doğru kullanımı. Çünkü çocuklarımız geleceğin büyükleri. İlimizde geçen yıl 34 bin acil vakaya müdahale edilmiş. Acil çağrı hattımıza günde ortalama bin 500 çağrı gelmekte. Bu çağrıların sadece 180 civarı gerçek çağrı. Geri kalanlar şaka yapmak veya dalga geçmek için yapılan aramalar. Biz gerçek acil vakaları ayırmak için çaba sarf ediyoruz. Bu çağrılardan dolayı bazen gerçek vakalara geç kalabiliyoruz. Bu tür asılsız çağrıların, şaka yapılmak için yapılan çağrıların önüne geçmek için geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızdan başlayarak tüm halkımıza eğitim veriyoruz. İki yıl boyunca yapılan eğitimler sayesinde Edirne'de yapılan asılsız çağrıların yüzde sekiz azaldığını gördük. 112 acil hattı oyun değildir. Çocuklarımızın bu bilinçle bu hattı kullanmaları gerekli."



Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan da sağlık konusunda eğitimin önemine dikkat çekerek, "Acil sağlık çalışanlarının çalışma prensiplerinin anlatılması ve acil yardım hizmetlerinin nasıl alınacağı noktasında, çok küçük yaşlardan itibaren verilen bu eğitimlerin yerinde olduğunu biliyoruz. Bu yönde bir farkındalık oluşturulması gerekli." diye konuştu.





Konuşmaların ardından 112 Acil Servis personeli tarafından öğrencilere acil çağrı sistemi hakkında sunum yapılarak acil yardım ambulansı tanıtıldı.