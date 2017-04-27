Minik Öğrencilerden Vali Gül'e Ziyaret

Şarkışla Milli Egemenlik İlkokulu 3-D sınıfı öğrencileri Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.



Tarihi ve kültürel miraslarımızı görmek üzere öğretmenleri ile birlikte il merkezine gelen Şarkışlalı öğrenciler, valilik makamında Vali Davut Gül ile tanışarak sohbet etme imkanı buldu.



Eğitim hayatından mesleğinin zorluklarına kadar birçok konuda Vali Davut Gül'e sorular yönelten çocuklar okullarında ihtiyaç duydukları eksiklikleri de ilettiler. Çocuklarla yakından ilgilenen Valimiz Gül ise bir süre öğrencilerle sohbet ederek bazı tavsiyelerde bulundu.



Valilik makamını öğrencilere gezdirerek bilgiler veren Valimiz Gül, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - SİVAS