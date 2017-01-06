Minik Öğrencilerden Şehit Aileleri İçin Kermes

Karamürsel Özel Kır Çiçeklerim Anaokulu öğrencileri, geliri şehit ailelerine verilmek üzere kermes düzenledi.



İlçedeki bir kafede düzenlenen kermeste satılan yiyeceklerden elde edilen gelir, Türk Kızılayı Karamürsel Şubesi vasıtasıyla şehit ailelerine ulaştırılacak. Okul Müdürü Meral Canbal, yaptığı açıklamada kermesin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Kermese, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel ilçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, öğrenciler, öğretmenler ve veliler ile vatandaşlar katıldı.