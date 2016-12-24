Minik Öğrencilerden Polislere Destek Etkinliği

Çatak'ta ilçesinde okul öncesi öğrencilerinden polislere destek etkinliği düzenlendi.



Çatak Atatürk İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Kaymakam Hacı Asım Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Umut Düzerdik, İlçe Emniyet Amir vekili Başpolis Başar Sarısakal, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aşçı, Hakim Ahmet Demir, AK Parti ilçe Başkanı Tahsin Babur, kurum amirleri ve polisler katıldı.



Konuklara ana sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan asker ve polislere yanlarında olduklarını belirten slayt izletildi.



Program sonunda minik öğrenciler polislere çiçek verdi.