Minik Öğrencilerden Örnek Davranış

IĞDIR (İHA) – Iğdır'daki Hazar Kolejinin anasınıfı öğrencileri, kuşlar için yemlik yapıp ağaçlara astılar.



Anasınıfı Öğretmeni Necla Aycan, bu soğuk ve karlı günlerde yem bulmakta zorlanan kuşlar için kağıt rulodan yemlik yaptıklarını ifade etti. Aycan, "Karda yem bulmakta zorluk çeken kuşlar için minik öğrencilerimiz ile tuvalet kağıdı rulosundan yemlik yapıp ağaçlara astık. Hazırladığımız yemleri her gün yemliklere bırakıyoruz. Böylelikle kuşlar bu soğuk ve karlı günlerde yem bulamadıkları için gelip yiyorlar" dedi.



Minik öğrenciler ise, kuşlara yem vermekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Kış günü kuşları unutmamalıyız" şeklinde konuştular. - IĞDIR