Minik Öğrencilerden Jandarmaya Ziyaret

Karşıyaka Anaokulu öğrencileri, Sivas İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.



Sivas İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, okul müdürü Bülent Özkan, ana sınıfı öğretmeni Fatma Nesrin Dabakoğlu Özbay, öğrenciler ve veliler, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen'i makamında ziyaret etti.



Ziyarette, öğrenciler tarafından yapılan jandarma temalı tablo Şen'e hediye edildi.



Jandarma binasını gezerek kurumun işleyişi hakkında bilgi alan öğrencilere, jandarmanın bomba arama ve narkotik köpekleri de tanıtıldı.