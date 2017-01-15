Minik Öğrencilerden El Bab'daki Türk Askerine Moral Mektubu

Çayıralan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri, Suriye El Bab'daki askerlere moral vermek amacıyla mektup gönderdi.



Okumaya yazmayı yeni yeni öğrenen öğrenciler, öğrendikleri kelimelerle ilk mektuplarını El Bab'da görev yapan askerlere yazdı.



Sınıf Öğretmeni Çavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada okuldaki sosyal faaliyetlerden birisini öğrencilerle birlikte gerçekleştirdiklerini, öğrencilerin içlerinden geldiği gibi yazdıkları mektupları askerlere göndereceklerini söyledi.



Çavuş, "Böylelikle öğrencilerimiz hem mektup yazma alışkanlığını kazanmış olurken, hem de askerlerimize moral vermek istediler." dedi.





Öğrencilerden Alper Şahin, El Bab'da görev yapan askerlere gönderdiği mektubunda şunları yazdı:



"Merhaba asker amcalar, bizler Yozgat Çayıralan, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1-A Sınıfı öğrencileriyiz. Sizlerin başarılı olmanız ve sağ salim ülkemize dönmeniz için dua ediyoruz. İlk öğrendiğimiz harflerle sizlere bu mektubu yazıyoruz. Oralar da yalnız değilsiniz. İnşallah zaferle ülkemize dönersiniz. Sizleri çok seviyoruz. Selamlar. Allah'a emanet olunuz."