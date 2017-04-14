Minik Öğrencilerden Bozkır Emniyet Müdürlüğü'ne Ziyaret

Bozkır Vali Kemal Katıtaş İlkokulu Anasınıfı öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla Bozkır İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.



Öğretmenleri Müzeyyen Tunç eşliğinde Bozkır İlçe Emniyet Müdür Vekili Ramazan Arlı'yı makamında ziyaret eden öğrenciler, tüm polislerin Polis Haftası'nı kutladı.



Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Arlı, polislik hakkında bilgiler verdi.



Etkinlik, toplu fotoğraf çektirilmesi ile sona erdi.