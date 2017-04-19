Minik Öğrencilerden Başkan Atabay'a Ziyaret

Aydın Didim Atatürk İlkokulu 4-F sınıfı öğrencileri Sosyal Bilgisi dersi, Yerel Yönetimler konusu üzerine Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'ı ziyaret etti.



Sınıf öğretmenleri Vicdan Poyraz ile birlikte Didim Belediyesi meclis salonunda başkan ile bir araya gelen minik öğrenciler, yerel yönetimler üzerine sorular sordu.



Miniklerin sorularını yanıtlandıran Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, belediyecilik ve yerel yönetimlerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.



Program sonunda Başkan Atabay, minik öğrencilere hediyeler verdi. - AYDIN