Minik Öğrencilerden Babalarına Sürpriz

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Anaokulu Yeşiller sınıfı öğrencileri, babaları için sahneye çıktı.



Babalar Günü için hazırlanan program veliler tarafından ilgi gördü. Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, "Böyle güzel bir faaliyet yapan okul idaresine ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Burası ana ocağı; yavrularımız ana kuzusu. Bizim için bunlar çok önemli. Babanın bir bakışı yeter, analar daha kucaklayıcı, daha şefkatlidir. Babanın yeri farklıdır, baba candır. Katıldığınız için hepimize teşekkür ediyorum" dedi.



Yenişehir Anaokulu Yeşiller sınıfı öğretmeni Hatice Dağdeviren ise, "Minik öğrencilerimizin uzun zamandır sizler için hazırlandığı bu güzel programa katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu mutlu tablo ortada. İnşallah hayatımız boyunca sevdiklerimizle hep bugünkü gibi mutlu oluruz" diye konuştu



Birbirinden güzel gösteriler sunan minik öğrenciler, babalarına hediyeler verip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Programın sonunda velilere yemek verildi. - BURSA