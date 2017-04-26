Minik Öğrencilerden Askere Başsağlığı Ziyareti

Kırıkkale'de anaokulu öğrencileri son dönemde gelen şehitlerden dolayı İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak'a başsağlığı ziyaretinde bulundular.



İl Jandarma Komutanı Çakmak, Yeni Dünya Anaokulu öğretmen ve öğrencilerin göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, vatan için canını seve seve vermeye hazır olan güvenlik güçlerine halkın verdiği sonsuz desteğin çok önemli olduğunu söyledi.



Okul Müdürü Meliha Kartal da şehitlerden dolayı üzüntülerini dile getirerek, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileğinde bulundu.



Ziyarette İstiklal Marşı okunarak, hatıra fotoğrafı çektirildi.