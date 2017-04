Minik Öğrenciler Yunanistan'da Gönülleri Fethetti

Avrupa Birliği programı 'Erasmus plusö kapsamında İstanbul'dan Yunanistan'a giden Kağıthane, İMECE İlkokulu öğrencileri toplantının yapıldığı Trikala'da gönülleri fethetti. Yaşları 8 ile 10 arasında değişen minik öğrenciler yaptıkları İngilizce sunumlarla Türkiye'yi tanıtırken, aynı toplantıya katılan Avrupa Birliği üyesi İtalya, Finlandiya, Polonya ve Yunanistanlı çocuklarla dostluk köprüsü kurdu.



AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ



'Sağlıklı Avrupa Vatandaşları ve Gıda Güvenliğiö başlığını taşıyan Erasmus plus projesi Türkiye, İtalya, Polonya, Yunanistan, Finlandiya'ın ortak oldukları uluslararası bir oluşum olarak 2016 yılının Eylül ayında kurulmuştu. Projenin ilk öğrenci hareketliliği geçtiğimiz ay Yunanistan'ın Trikala şehrinde gerçekleştirdi. Türkiye'yi Kağıthane'de bulunan İMECE ilkokulunun temsil ettiği toplantıya yaşları 8 ile 10 arasında değişen Türk çocuklar diğer ülke çocuklarıyla birlikte katıldı.



HEDEF SAĞLIKSIZ BESLENMEYİ DURDURMAK



Avrupa birliği projesi olan ve Finlandiya koordinatörlüğünde yapılan projenin hedefi küresel bazda yetersiz yada fazla beslenme sağlıksız ve buna bağlı alışkanlıkların değiştirilmesi; spor faaliyetlerinin günlük yaşama dahil edilmesi, obetize ile mücadele edilmesi konularında farkındalık oluşturulması olarak açıklandı.



ÇOCUKLAR ARASINDA DOSTLUK KÖPRÜSÜ KURULDU



Yunanistan'da yapılan ilk toplantıda minik Türk öğrenciler yaptıkları ingilince sunumlarla gönülleri feth etti. Öğrenciler hazırladıkları slayt ve video gösterileriyle Türkiye'yi yabancı arkadaşlarına tanıtırken okullarında sağlıksız beslenmeyi durdurmaya yönelik çalışmaları anlattı. Bir hafta süren toplantılarda tüm ülke çocukları birbirleriyle kaynaşarak kendi aralarında bir dostluk köprüsü kurdu.



'BUGÜNÜN ÇOCUKLARI YARININ BÜYÜKLERİ '



Toplantıya öğrencileri ile birlikte katılan Kağıthane, İmece İlkokulu müdürü Erol Karakaya 'Projenin uygulama aşamalarının her birinde öğrencilerimizin sosyal, bireysel ve kişiler arası iletişim becerilerini arttırdıklarını gözlemliyoruz. Bugün sağlıklı çocuklar yetiştirirken bu bireylerin yarının yetişkin yurttaşları olduğu bilinciyle çalışmaktayız. Kısa adıyla 'Sağlıklı Beslenmeö dediğimiz projenin içerdikleri, öğrencilerimizin yeni yaşam görüşleri edinmesine,?sağlam beden - sağlıklı ruhö anlayışı kazandırmaktadır. Bütün bunlar standart eğitim-öğretim sürecindeki etkinliklerle de pekiştirilmektedirö dedi. İMECE proje koordinatörü İngilizce öğrentemi Turgay Koç ise 'Bu proje öğrencilerimize karşılıklı tanışma, kültür turizmine katkı sağlama gibi birçok edinim kazandırdı. Ülkemiz büyük ilgi gördüö dedi.



ERASMUS PLUS NEDİR



Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor konularında tanıtılan yeni Avrupa Birliği programı.. Erasmus plus, 1 ocak 2014'dan itibaren Avrupa komisyonu tarafından eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürütülen mevcut hibe programları yerine uygulanan yeni bir program.