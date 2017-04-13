Minik Öğrenciler, Meslekleri Tanıttı

Sorgun Yeşilyurt İlkokulu anasınıfı öğrencileri, düzenledikleri gösteriyle meslekleri tanıttı.



Öğretmenleri Tülay Dıvrak ve Şerife Şimşek'in öğrencileriyle beraber hazırlamış olduğu meslekleri tanıtma gösterisi, izleyicilerin beğenisini kazandı.



Okulun konferans salonunda düzenlenen gösteri sonrasında AA muhabirine açıklama yapan Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, düzenlenen gösteriyi beğendiğini ifade etti.



Ekinci, "Öğrencilerimiz, hazırlamış olduğu bu gösteriyle hem kendileri meslekleri tanımış oldular, hem de izleyicilere tanıttılar. Bu tür etkinlikler, öğrencilere özgüven duygusunu aşılamaktadır. Sosyal etkinliklere katılan öğrenciler, ileride kendilerini daha iyi ifade etmektedirler. Bu sebeple biz de bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Ben hem öğrencilerimizi, hem de öğretmenlerini kutluyorum." şeklinde konuştu.



Gösteriye, Sorgun Yeşilyurt İlkokulu Müdürü Mustafa Çelik, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.