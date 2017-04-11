Minik Öğrenciler Jandarmanın Misafiri Oldu

Samsun Ballıca 60. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu öğrencileri askerlerin eğitim ve yaşam alanlarını görerek askerlik hakkında bilgi aldı.



Ballıca 60. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığının özel misafiri oldu. Öğrenciler, ilçede görev yapan askerlerin eğitim ve yaşam alanlarını görerek askerlik hakkında bilgi aldı.



Öğrencileri İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Abdullah Tekelier ve görevli askerler kapıda karşıladı. Öğretmenleri ile İlçe Jandarma Karakol Merkezini ziyaret eden minik öğrenciler asker ağabeylerinin karakoldaki günlük yaşam alanlarını yaptıkları görevleri yakından inceleme fırsatı buldular. Üsteğmen Tekelier, minik öğrencilere ikramlar yaparak askerlerin görevlerini ve onların neden askerlik yaptığını anlattı.



Minik öğrenciler Üsteğmen Abdullah Tekelier ve görevli asker ile toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. - SAMSUN