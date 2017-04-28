Minik Öğrenciler İtfaiyeyi Ziyaret Etti
Konya'nın Bozkır ilçesinde Vali Kemal Katıtaş Anaokulu öğrencileri, Bozkır İtfaiye Amirliğini ziyaret etti.
Konya'nın Bozkır ilçesinde Vali Kemal Katıtaş Anaokulu öğrencileri, Bozkır İtfaiye Amirliğini ziyaret etti.
Okul öğretmenleri Sultan Serbest eşliğinde, Bozkır İtfaiye Amirliği hizmet binasında gerçekleştirilen ziyarette anasınıfı öğrencilerine itfaiyecilik ve yangın güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı.
İtfaiye amirliğinin hizmet binasında gerçekleştirilen gezide öğrencilere yangın ekipmanları tanıtıldı.
Ziyaret sonrasında öğrenciler, hatıra fotoğrafı çekildi.