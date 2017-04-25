Minik Öğrenciler İşaret Diliyle Şarkı Söyledi

Adıyaman Borsa İstanbul İlkokulunda düzenlenen 23 Nisan Bayramı etkinliklerinde minik öğrenciler işaret diliyle şarkı söyledi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul İlkokulunda etkinlik düzenlendi. Çeşitli dans ve gösterilerin yapıldığı etkinlikte en çok işaret diliyle söylenen şarkılar ilgi gördü.



Okul öğretmenlerinden Şengül Tekin tarafından öğrencilere işaret dili öğretilerek, şarkılar işaret diliyle söylendi. Öğrenci velileri tarafından öğrencilerin işaret diliyle şarkılar ayakta alkışlandı. - ADIYAMAN