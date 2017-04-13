Minik Öğrenciler, Atık Malzemelerle Defile Düzenledi

Gölcük Şirinköy Anaokulu öğrencileri, "Geriye Bak Doğayı Düşün, İleriye Bak Olacakları Düşün" Projesi ile sokaklara atılan geri dönüşüm ve atık malzemelerden hazırladıkları elbiselerle defile düzenledi.



Minik öğrenciler, tamamen geri dönüşüm malzemelerinden oluşan kostüm ve kıyafetlerle çevre bilincine dikkat çekti.



Okul müdürü Fatma Köroğlu burada yaptığı konuşmada, doğaya ve çevreye saygı değerinden hareket ederek, çocuklarda sürdürülebilir yaşam konularında farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.



Çocukların bilinçli tüketici olmalarını istediklerine dikkati çeken Köroğlu, "Dünyamızın geleceğini bugünden itibaren koruyacaksak, geri dönüşüme önem verilmelidir. Ürünleri kullandıktan sonra atıkları geri dönüşüm merkezine hammadde haline dönüştürerek dünya üzerinde büyük oranda tasarruf sağlayacağız." diye konuştu.



Minik öğrenciler, giydikleri kıyafet ve kostümlerle defileyi izleyen aileleri ve misafirler tarafından alkışlandı.



Etkinliğe, Gölcük Kaymakamı Mustafa Yazıcı, Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.