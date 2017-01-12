Minik Öğrenciler Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini Gezdi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini ziyaret eden minik öğrenciler, üniversite ortamını görme imkanı buldu.



Kardelen Anaokulu öğretmen, öğrenci ve velileri Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini ziyaret ederek üniversiteyi yakından tanıma imkanı buldu. Görevliler rehberliğinde eğitim fakültesinde resim atölyesini gezen minikler, güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik öğretmenliği öğrencileriyle piyano çalarak keyifli dakikalar yaşadı. 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda fitness ekipmanlarını tanıyıp uygulama yaparak gönüllerince eğlenen minikler, kültür ve kongre merkezi ile kütüphaneyi gezdi. Etkinlik hakkında bilgi veren Kardelen Anaokulu Müdürü Ayhan Bayram, anasınıfı öğrencilerine tanıtılan üniversite ortamlarında farklı etkinlikte bulunan öğrencilerimizin kendilerini farklı ortamlarda ifade edebilmelerini ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik bu gezinin düzenlendiğini belirtti.



Ziyaret, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Balkis tarafından misafir öğretmen ve öğrencilerle gerçekleştirdiği keyifli sohbetin ardından, üniversiteyi tanıtan materyallerin yer aldığı çantaların hediye edilmesiyle sona erdi. - AĞRI