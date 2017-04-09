Minik Nisanur Yaşam Savaşını Kaybetti

Erzurum'da, doğuştan gelen kalp hastalığı "dilate kardiyomiyopati" olduğu için duran kalbi doktorların 5 saatlik müdahalesiyle çalıştırılan ve 4 saatlik ameliyat sonrasında tedavisi için Ankara'ya götürülen 1,5 yaşındaki Nisanur Abay, yaşam savaşını kaybetti.



Ailesince, bir süre önce, kusma ve dudak morarması şikayetiyle Erzurum Atatürk Üniversitesi (AÜ) Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Nisanur Abay, buradaki müdahale sonrası tedavisinin devam etmesi için götürüldüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Babası Hayati Abay tarafından Erzurum'a getirilen minik Nisanur'un cenazesi, kent merkezindeki Millet Cami'sinde öğlen vaktinde kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlığa defnedildi.



Cenaze törenine, Nisanur Abay'ın babası Hayati Abay'ın yanı sıra yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Olayın geçmişi



Dudak morarması ve kusma gibi şikayetle ailesi tarafından AÜ Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Nisanur'a burada doğuştan gelen kalp hastalığı "dilate kardiyomiyopati" teşhisi konulmuştu.



Hastahanede müşahede altında iken aralıkla duran kalbi doktorların 5 saatlik çabasıyla yeniden çalıştırılan ve aynı hastanede 4 saatlik ameliyata alınan Nisanur'un ameliyat sırasında da kalbi durmuştu.



Kalbi doktorlarca yeniden çalıştırılan minik Nisanur, sağlık durumu ciddi olduğu için ambulans ile başka hastaneye götürülememesi sebebiyle Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen özel uçak ile başkentten gelen 7 kişilik kalp damar cerrahının dahil olduğu Erzurum'daki ameliyatın ardından, tedavisine devam edilmesi amacıyla aynı ekip ve aynı uçak ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine götürülmüştü.