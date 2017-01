Minik Mesut'un Duyarlılığı Kedileri Donmaktan Kurtardı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan ve hayvanları çok seven 10 yaşındaki Mesut Aksakal'ın BİMER üzerinden talep ettiği kedi evleri Şehzadeler Belediyesi tarafından yapıldı. Soğuk havalarda sokaktaki hayvanlar için çok endişelendiğini belirten minik çocuk duyarlılıklarından dolayı Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teşekkür etti.



Şehzadeler Belediyesi, Başbakanlık İletişim Merkezi üzerinden sokak kedileri için Kedi Evi talebinde bulunan 10 yaşındaki Mesut Aksakal'ın talebine kayıtsız kalmadı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik talebin BİMER üzerinden kendilerine ulaşır ulaşmaz Kedi Evlerini mahallede çeşitli sokaklara yerleştirildiğini belirtti.



Sokaklarına yerleştirilen kedi evleri için 10 yaşındaki Mesut Aksakal Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Saruhan Mahallesinde yaşayan çok sayıda sokak kedisi için BİMER'den kedi evi talebinde bulunduğunu ifade eden Mesut Aksakal, "Hayvanları seven bir çocuk olarak mahallemizde yaşayan kediler için BİMER'e yazı yazmıştım. Mahallede kendi imkanlarımız ile yapmış olduğumuz evler sağlam olmuyordu. Bu nedenle kediler soğuktan korunamıyor ve kimi zaman soğuktan ölüyordu. Tüm insanlarımızın da böyle duyarlılıklar yapacağını düşünüyorum. Sizlerde hayvanları sevin. Sokaklarda yaşayan hayvanlar için onların barınabilecekleri yerler yapın ve onları besleyin. BİMER'e yazdığım yazının ardından bana cevap verdiğiniz ve Kedi Evlerini gönderdiğiniz için size de çok teşekkür ediyorum" dedi.



"Merhameti için Mesut'a teşekkür ediyorum"



Şehzadeler Belediyesi olarak, Şehzadeler'de yaşayan her canlıya hizmet ettiklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, "İlkokul 4. sınıf öğrencisi olan Mesut Aksakal kardeşimiz bize Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden ulaşarak sokakta yaşayan kediler için Kedi Evi talebinde bulundu. Biz zaten Şehzadeler Belediyesi olarak Manisa' da ilk defa Kedi Evlerini yaparak uygun yerlere montajını yapmıştık. Ama bu soğuk hava şartlarından da etkilenmesinler diye, soğuklarda kullanılmak üzere açılır kapanır bin adet kedi evlerini hazırladık. Bu yeni yaptırdığımız portatif kedi evlerinden de Mesut kardeşimize teslim ettik. Mesut Aksakal kardeşimize bu merhameti sebebi ile çok teşekkür ediyorum. Çevremizdeki tüm canlılara karşı duyarlı olalım, merhametli olalım. Onlarda can taşıyorlar. Bu bizim bir değerimiz ve güzelliğimizdir. Özellikle çok soğuk havalarda belli bir süre aç kaldıklarında belli bir süre sonra donma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor kediler. Bu nedenle hem onlara bir miktar yemek ve su vermeyi unutmayalım, hem de barınabilecekleri ve onları soğuktan koruyabilecek çözümleri hep birlikte üretelim. Biz de Şehzadeler Belediyesi olarak gerekli çaba ve gayreti gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın da hassasiyetini bekliyoruz. Mesut kardeşimize bu sevgisi, merhameti ve duyarlılığı nedeni ile çok teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA