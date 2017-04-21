Minik Mehter" Gösterisi İlgi Gördü

Edirne'de ilkokul öğrencilerinden oluşan "Minik mehter takımının" gösterisi ilgi gördü.



Meriç İlkokulu öğrencilerinden oluşan mehter takımı Saraçlar Caddesi'nde sahne aldı.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri sunan minikler, izleyenlerce coşkuyla karşılandı.



"Ceddin Deden neslin baban", "Sevdim seni Mabuduma canan diye sevdim", "Yelkenler biçilecek yelkenler dikilecek" mısralarıyla başlayan eserleri seslendiren mehter takımı, sahnede yaklaşık 20 dakika kaldı.



Daha sonra, diğer ekipler gösterilerine devam etti.