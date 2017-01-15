Minik Mehmet Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul Zeytinburnu'nda çöken binanın altında kalarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki ikiz kardeşlerden Mehmet Özdener, memleketi Ordu'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.



İstanbul Zeytinburnu'nda Cuma günü çöken binanın altında kalarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki ikiz kardeşlerden Mehmet Özdener'in cenazesi dün ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak bugün memleketi Ordu'ya getirildi. Helallik alınmak üzere Kumru ilçesine bağlı Samur Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirilen Mehmet Özdener'in cenazesi, helallik alındıktan sonra Kumru Merkez Camiine götürüldü.



Oğlunun tabutuna sarıldı



Cami avlusunda taziyeleri kabul eden baba Orhan Yusuf Özdener gözyaşlarını tutamadı. Oğlunun tabutu başına gelen Kanada vatandaşı anne Lena Özdener ise oğlunun tabutuna dokunarak dua etti. Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra 5 yaşındaki Mehmet Özdener, Kumru ilçesine bağlı Karacalı Mahallesi Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.



İkizinin tedavisi sürüyor



Hayatını kaybeden 5 yaşındaki Mehmet Özdener'in aynı kazada yaralanan ikizi Ahmet Özdener cenazeye getirilmezken tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - ORDU