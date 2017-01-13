Minik Kuzey Kanseri Yenmek Için Yardımeli Bekliyor

UĞUR SUBAŞI - Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan 3 çocuklu Güç ailesi, 1,5 yıl önce lenfoma kanseri teşhisi konan 4 yaşındaki oğulları Kuzey'in, ekonomik zorluklar nedeniyle yarım kalan tedavisini sürdürebilmek için hayırseverlerin desteğini bekliyor.



Anne Nagihan Güç'ün çocuğunun tedavisi için sürekli hastanelerde olması nedeniyle diğer iki oğluna bakan baba Muhammet Güç, bu nedenle işi bırakmak zorunda kaldığı için aile geçimini sağlamakta zorlanıyor. Yurt dışından getirilen bazı ilaçların masrafları, ev giderleri ve çocuğunun steril ortamda bakılabilmesi için hayırseverlerin yardımlarını bekleyen aile, minik Kuzey'in sağlığına kavuşacağı günleri özlemle bekliyor.



"Tedaviye ara vermek zorunda kaldık"



Anne Nagihan Güç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Kuzey'in lenfoma kanserinin dördüncü evresinde olduğunu ve 1,5 yıldır tedavi gördüğünü söyledi.



Kuzey'in iki yıl daha tedavisinin olduğunu ifade eden Anne Güç, "Kuzey'in hastalığı 1,5 yıl önce başladı. Kolunun altında büyük bir şişlik vardı, sürekli ateşleniyordu. Bir rahatsızlığı olduğunu anlayıp doktora götürdük. Yapılan muayene sonucu doktorlar lenfoma kanseri olduğunu söylediler. Sonrasında kemoterapi uygulandı, tedavisi şu an sürüyor. Tedaviye maddi imkanlardan dolayı ara vermek zorunda kaldık." diye konuştu.



Güç, Kuzey'in hastalığın yüzde 40 düzeyde lösemiye döndüğünü, oğlunun tedavisinin tamamlanması için maddi manevi destek beklediğini belirtti.



Oğlunun tedavisi için sürekli hastaneye gittiğini ve diğer iki küçük oğluna eşinin bakmak zorunda kaldığını dile getiren Nagihan Güç, şöyle konuştu:



"3 çocuğum var, çocuklarıma kimse bakmıyor. Kuzey için hastaneye gidiyorum sürekli. Hastanede kalıyorum ama diğer iki çocuğum evde tek kalıyor. Bakacak kimse yok. Eşim bakıyor mecburen, bu sebepten dolayı çalışamıyor. Bu nedenle çok sıkıntı çekiyoruz. Çalışamadığı için hiçbir şey kazanamıyoruz. Kira, faturalar ve gıda ihtiyacımızı karşılayacak bir para yok elimizde. Devlet büyüklerimizden ve yardımsever vatandaşlardan destek bekliyorum."



"Çocuğun iyi bakılması gerekiyor"



Anne Güç, hastaneye gidecek yol masraflarını bile karşılayamadıklarını, oğlunun sağlığına zararlı olduğu halde toplu taşıma araçlarını kullandıklarını dile getirdi.



Güç, "Otobüste birçok hasta insan oluyor. Çocuğu yaklaştırmamak gerekiyor ama mecburen biniyoruz. Enfeksiyon kapıyor. Taksiye biniyorum ona zaten bütçemiz yetmiyor. Kuzey'in iki yıl daha tedavisi var. İyi bakılması gerekiyor. Yemesi içmesi gereken meyve, sebze gibi gıdaları alamıyoruz. Dengeli beslenmesi gerekiyor, bu şartlarda olmuyor. Hayırseverden yardım bekliyoruz. Zor durumdayız." şeklinde konuştu.



Baba Muhammet Güç de oğlunun kanser olduğu için eşiyle sürekli hastaneye gittiğini, diğer çocuklarına bakmak zorunda kaldığı için çalışamadığını aktardı.



Oğlunun daha önce İzmit'te tedavi gördüğünü fakat maddi imkansızlıklar nedeniyle tedaviyi yarım bıraktıklarını vurgulayan Muhammet Güç, şunları kaydetti:



"Ben çalışamıyorum, iki küçük çocuğum evde tek kalıyor. Gelirim zaten yok çalışamadığım için. Şimdi yeni bir eve geçtik. Allah razı olsun ev sahibimiz bir iki eşya verdi. Bizim eşyamız yoktu. Yetkililerden, hayırsever kuruluşlardan yardım bekliyoruz. Çocuğumun tedavisi iki yıl süreceği için masrafları olacak yine. İlaçları devlet karşılıyor ama bazı ilaçlar yurt dışından olduğu için alamıyoruz. Çok zor şartlarda oğlumun tedavisi için mücadele ediyoruz."