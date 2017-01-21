BEBEK TİYATROSU serisinde, Ali Nihat YAVŞAN tarafından sahneye taşınan masallarla, tiyatro ortamında drama, anlatı, kukla, müzik ve oyunculuk birleştirilerek minik izleyicilere ulaşmak, tiyatroyu küçüklerle buluşturmak hedefleniyor.



Oyunumuzda, kışı soğukta geçirmek zorunda kalan bir kuşun öyküsü anlatılıyor.



Sıcacık günler geçmiş, göçmen kuşların sıcak ülkelere gitme zamanı gelmiş. Bir sabah liderlerinin arkasına takılıp uçmaya başlamışlar.



Minik Kuş bir süre sonra yorulmuş ve dinlenmek için yere inmiş. Biraz dinlenip havalanmış. Ama arkadaşlarını görememiş. Ne yapacağını bilemeyen kuşumuz tekrar yere inmiş. Zaman hızla geçmiş, sonbahar yerini kışın soğuk günlerine bırakmış.



Minik Kuş bütün kışı nasıl geçirmiş dersiniz?



Onu da oyunumuzda göreceğiz.



Kukla Tasarımı Güneş ÇAKMAKOĞLU'na, Çevre Tasarımı Figen ÇAKMAKOĞLU'na ait.



Önemli : Çocukların ortama alışması ve yerleşmesi açısından, oyunlarımıza en az yirmi dakika önce gelinmesini öneriyoruz.