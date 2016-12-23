Minik Kızını Kucağına Alacağı Günü Bekliyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :



3 yıldır yatağa mahkum yaşam süren Muhammed Abo ile röportaj

Abo'nun eşi Naime Salih ile röportaj

Suriye'de rejim uçaklarından atılan bombalar nedeniyle yaralanarak 3 yıldır yatağa mahkum yaşam süren Muhammed Abo, tedavi olup kızı Rahaf'ı kucağına alacağı günün hayalini kuruyor.

İç savaştan kaçarak bir ay önce Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde bir ev kiralayan Abo (25), eşi, kızı, annesi ve küçük yaştaki iki kardeşiyle hayata tutunmaya çalışıyor.