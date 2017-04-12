Minik Karateciler İzleyenleri Kendilerine Hayran Bıraktı

MİNİK ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor. Kemer'de bulunan Daima Otel'de 15 Nisan cumartesi gününe kadar sürecek olan organizasyonda ilk gün tatamiye inen 2008 ve 2009 doğumlu minik karateciler; kata ve takım katada gösterdikleri mücadele ile izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. 2003 doğumlu sporcular da kata ve kumite karşılaşmalarına çıktı. İlk gün yapılan müsabakalar sonucunda 17 kategoride kürsüye çıkan isimler madalyalarına kavuştu.



Bu yıl ilk kez şampiyonaya dahil edilen 2008 ve 2009 doğumlu minik karatecilerde ilk şampiyonluğu 2008 erkekler ferdi katada Tarık Koç, bayanlarda Sude Yalçınkaya elde etti. 2009 doğumlularda ise erkekler ferdi katada Onur Ege Kerimoğlu ilk Türkiye şampiyonluğuna ulaşırken bayanlarda ise Aysu Uçar kürsünün en tepesine adım attı. Aynı yaş gruplarında yapılan takım kata müsabakalarında da erkeklerde Uşak Karate Özlem Spor Kulübü şampiyonluk kupasını kaldırırken bayanlarda da Akbulut Gençlik Karate Spor Kulübü mutlu sona ulaştı. 2003 doğumlu sporcular da 11 kategoride madalya mücadelesi verdi.



Şampiyonanın ikinci gününde 2004 doğumlu sporcular bay-bayan kata ve kumite müsabakaları için tatamiye inerken 2004-2005 doğumlular da takım kata mücadelesi veriyor. İkinci gün toplam 14 kategoride madalya sahiplerini bulacak.



Şampiyonada ilk gün alınan sonuçlar:



2008 BAYAN KATA



1-Sude Yalçınkaya (İzmir)



2-Elif Berra Yılmaz (İstanbul)



3-Belma Duman (Hatay)



3-Damla Dörttepe (Ankara)



2008 BAY KATA



1-Tarık Koç (Ankara)



2-Osman Burak Keleş (İstanbul)



3-Yusuf Tezcan (Hatay)



3-Emirhan Koç (Ankara)



2009 BAYAN KATA



1-Aysu Uçar (Bartın)



2-Yasemin Yağcı (Kocaeli)



3-Nergis Duman (Hatay)



3-İrem Polat (İzmir)



2009 BAY KATA



1-Onur Ege Kerimoğlu (Ankara)



2-Hasan Ilgaz Demir (İstanbul)



3-Hamza Yılmaz (İstanbul)



3-Hilmi Efe Özenoğlu (Bursa)



2003 BAYAN KUMİTE 44 KİLO



1-Leyla Özyiğit (Antalya)



2-Fatma Akyüz (Gaziantep)



3-Gülay Özkan (Bursa)



3-Selinay Nursemin Özer (Bursa)



2003 BAYAN KUMİTE 49 KİLO



1-Elif Simay Erdemir (İstanbul)



2-Hazel Balık (Afyonkarahisar)



3-Simay Tokcan (Kocaeli)



3-Süheylanur Erbay (İstanbul)



2003 BAYAN KUMİTE 54 KİLO



1-Fatma Satık (Bursa)



2-Damla Gaye Dur (Muğla)



3-Deniz Kaya (İstanbul)



3-Büşra Temiz (İstanbul)



2003 BAYAN KUMİTE +54 KİLO



1-Fatma Uyğur (Malatya)



2-Gizem Öztürk (Kocaeli)



3-Güneş Armağan (İstanbul)



3-Sanem Yörük (Kırklareli)



2003 BAY KUMİTE 45 KİLO



1-Burak Can Öztürk (Sakarya)



2-Ceyhun İlgün (İstanbul)



3-Enes Şehsuvar (İstanbul)



3-Enes Yavuz (Bursa)



2003 BAY KUMİTE 50 KİLO



1-Alper Ülkü (Tekirdağ)



2-Emirhan Demir (Bursa)



3-Yakup Korkmaz (Adana)



3-Umut Demirci (Sakarya)



2003 BAY KUMİTE 55 KİLO



1-Emre Kaşık (Sakarya)



2-İhsan Ömer Parmak (İstanbul)



3-Berke Başaran (İstanbul)



3-Hasan Bera Aydın (Sakarya)



2003 BAY KUMİTE 60 KİLO



1-Ahmet Bulut (Kocaeli)



2-Ahmet Emin Aksu (İstanbul)



3-Emirhan Yılmaz (İstanbul)



3-Mehmet Semiz (Sakarya)



2003 BAY KUMİTE +60 KİLO



1-Bünyamin Yusuf Yıldırım (İstanbul)



2-Onur Korkmaz (Ankara)



3-Mehmet Tunca Can (Kırklareli)



3-Ozan Yılmaz (İstanbul)



2009-2008 BAYAN TAKIM KATA



1-Akbulut Gençlik Karate Spor Kulübü (İstanbul)



2-Başkent Çınar Spor Kulübü (Ankara)



3-Akar Spor Kulübü (Antalya)



3-İmhad Gençlik ve Spor Kulübü (İzmir)



2009-2008 BAY TAKIM KATA



1-Uşak Karate Özlem Spor Kulübü (Uşak)



2-Reykan Spor Kulübü (Ankara)



3-Karaman Gençlik ve Spor Kulübü (Karaman)



3-Antalya Karate İhtisas Spor Kulübü (Antalya)



- Antalya