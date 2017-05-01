Minik Karateci Dünya Şampiyonu Oldu

İZMİR'in Foça İlçesi'nden Bulgaristan'da yapılan 8'inci Wsf Dünya Shotokan Karate Turnuvası'na katılan minik karateci 8 yaşındaki Kaan Yüksel, WKF Kumite 6-7 yaş erkekler +30 Kg'da dünya şampiyonu oldu.



Aliağa Taner Erol Kulübü ve Foça Halk Eğitim Merkezi Karate Antrenörleri Kudret Yüksel'in yönetiminde antrenman yapan milli sporcu Kaan Yüksel, 28-30 Nisan 2017 tarihinde Varna Bulgaristan'da düzenlenen Wsf Dünya Shotokan Karate Turnuvası'ndan başarıyla döndü. Foça Reha Midilli İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Yüksel, ilk yurt dışı turnuva deneyimi olmasına rağmen şampiyonluk kazandı. WKF Kumite 6-7 yaş erkekler +30 Kg'da birinci olarak dünya şampiyonu olan ve altın madalya kazanan başarılı sporcunun babası ve aynı zamanda antrenörü Kudret Yüksel, destek veren herkese teşekkür etti.



Minik karateci Kaan Yüksel'in turnuvada elde ettiği çok önemli başarılardan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirten Foça Belediye Başkanı CHP'li Gökhan Demirağ ise, "Minik şampiyonumuz Kaan Yüksel'e, kıymetli antrenörlerine ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Minik Kaan'ın gelecekte de nice başarılar kazanacağına gönülden inanıyorum" dedi.



- Foçaizmir