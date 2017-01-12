Minik Kalpler Polisin Yanında

Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız, minik öğrencilerle bir araya geldi.



Yenişehir ilçesinde bulunan Süleymanpaşa İlkokulu öğrencileri, 'Minik ellerden gür sesle polisimizin yanındayız' projesi çerçevesinde İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile buluştu. Proje dahilinde 81 ilin emniyet müdürlerine gönderilen yılbaşı tebrik kartlarının ardından minikler Selami Yıldız ile bir araya geldi. Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Polisimin yanındayım sloganıyla 81 il emniyet müdürümüze gönderilen bu teşekkürlerden dolayı şükranlarımı ifade etmek için buraya geldim. Emniyet teşkilatımızın vatandaşımızın, vatanımızın 24 saat hizmetinde olduğunu sizler de ifade ettiniz. Minik kalplere ve öğretmenlerimize teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.



Ziyarette, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, İl Emniyet Müdürü İlhami Yıldız ve Belediye Başkan yardımcısı Zekai Dündar ile AK Parti İlçe Başkanı Adnan Kamıl, öğrencilere emniyet tarafından hazırlanan hediyeleri verdi. - BURSA