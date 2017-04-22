Minik Jandarmalar İş Başında

- Minik jandarmalar iş başında



İSTANBUL - Jandarmadan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında anlamlı mesaj. Bu yıl bir ilki gerçekleştiren jandarma teşkilatı asayişi ve huzuru sağlayan jandarma personelinin yerine minikleri koydu. Ortaya sevimli manzara çıktı.

Minikler su altı arama kurtarmasından yol kontrolüne, tarihi Topkapı Sarayının korunmasından asayiş olaylarına müdahaleye kadar birçok sahada büyüklerin yerine geçti. 178 kuruluş yıl dönümünü kutlayan Jandarma, geleceğin teminatı olan çocuklarla tam da 23 Nisan'da anlamlı bir mesaj verdi.

(ÖFA