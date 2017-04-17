Minik Güreşçileri Taşıyan Minibüs Devrildi

Antalya'da 13-15 yaşlarındaki güreşçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 sporcu yaralandı.



Hasan D. yönetimindeki 14 EM 686 plakalı minibüs, Antalya-Burdur karayolunun 50. kilometresinde, yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



Minibüste, Kemer ilçesinde düzenlenen Minik Erkekler Grekoromen Güreş Şampiyonası'na katılmak üzere Bolu'dan gelen 13-15 yaşlarındaki güreşçilerin bulunduğu öğrenildi.



Kazada, minibüsteki 5 güreşçi yaralandı.



Antalya'daki çeşitli hastanelere kaldırılan çocuk sporculardan 3'ü taburcu edildi, 2'sinin tedavisi sürüyor.