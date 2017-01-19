Minik Gkv'liler Dönem Sonu Etkinliğinde Buluştu

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri için düzenlenen dönem sonu etkinliklerinde minik öğrenciler Türkçe ve İngilizce şarkılar seslendirirken hazırlanan çeşitli drama gösterileriyle hünerlerini sahnede gösterdi.



2016-2017 eğitim öğretim yılının son gösterilerini gerçekleştiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri bir birinden güzel şarkıları sahnede seslendirirken öğretmenleri rehberliğinde hazırladıkları bir birinden farklı gösteriyle de çeşitli mesajlar verdiler. Türkçe ve İngilizce olarak seslendirdikleri parçalar eşliğinde gönüllerince eğlenen minik öğrenciler dönemin yorgunluğunu da attı. Karne öncesi gerçekleştirilen etkinliklerde dönem boyunca edindikleri birçok kazanımı sahnelere yansıtan minik öğrencilerin yüksek performansı dikkat çekti. Öğrencilerin büyük bir başarıyla birinci yılı tamamladığını ifade eden Okul Müdiresi Gökçen Bulut, "2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci dönemini başarıyla tamamlıyoruz. Öğrencilerimiz dönem boyunca elde ettikleri kazanımları ve öğrendikleri bir çok şeyi sahneye taşıyarak sahne sanatlarındaki hünerlerini de sergiledi. Yoğun bir dönem geçirdik. Özellikle görsel sanatlar, yabancı dil eğitimi ve birçok sosyal sorumluluk projesiyle öğrencilerimizin en iyi koşullarda yarınlara hazırlanmasını sağladık. Düzenlenen etkinlikler bir dönemin özeti niteliğindeydi. Karne öncesi bu etkinliğimizde öğrencilerimiz adeta dönemin yorgunluğunu da attı. İkinci yarı yılında aynı başarılarla geçeceğine inanıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP