Minik Emre'nin Ölümü Üzdü

DENİZLİ'nin Çivril İlçesi'nde yaşayan 5 yaşındaki Emre Aktaş, evin önünde park halinde duran babasına ait otomobilden başına dışarı çıkartıp, kapama düğmesine basınca, yukarı doğru hareket eden camın boğazını sıkıştırmasıyla öldü.



Olay, geçen çarşamba günü, saat 18.00 sıralarında, Kıralan Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Mesut Aktaş'ın oğlu 5 yaşındaki Emre Aktaş, babasına ait, park halinde duran otomobilin arka koltuğuna bindi. Aracın içinde oynayan Emre Aktaş, daha sonra camını açtı. Ardından başını camdan dışarıya çıkardı. Bu sırada eliyle otomatik düğmeye dokununca cam yukarı doğru hareket etti. Emre Aktaş'ın boğazı, camın kapanmasıyla sıkıştı. Diğer oğlunun çığlığını duyup otomobilin yanına koşan Mesut Aktaş, küçük Emre'yi kurtarıp, hastaneye götürdü. Ancak küçük çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik Emre, yapılan otopsinin ardından, dün (perşembe) mahalle mezarlığında toprağa verildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Büyük üzüntü yaşayan Mesut Aktaş'ın, aracı bir daha görmek istemediği, bu nedele satması için bir yakınına verdiği öğrenildi.