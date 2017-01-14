Minik Elleriyle Engelleri Kaldırdılar

Koçarlı Atatürk İlkokulu öğrencileri, tasarladıkları yılbaşı tebrik kartlarından elde ettikleri gelirle engelli hemşerilerini tekerlekli sandalye sahibi yaptı.



Koçarlı Atatürk İlkokulu öğrencileri, öncelikle ilçelerinin tarihi, turistik ve sosyo-kültürel yönleri ile önemli tarım ürünlerini anlatan bir kart hazırladı. Kartları Sınıf Öğretmenleri Selcan Sayın'ın rehberliğinde ilçe postanesine giderek uzaktaki yakınlarına gönderdi. Kartların satışından elde edilen geliri Aymelek Derneği'ne bağışlayan minikler aynı dernek aracılığıyla engelli bir vatandaşın engelini minik elleriyle kaldırdı.



Koçarlı Atatürk İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri Selcan Sayın rehberliğinde hem unutulmaya yüz tutan yılbaşı tebrik kartlarını uzaktaki eş ve dostlara yolladı hem de bu sayede elde ettikleri gelirle ihtiyaç sahibi bir kişiye tekerlekli sandalye sağlamış oldu.



Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş, Atatürk İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin yapmış olduğu bu sosyal sorumluluk projesinin çok anlamlı ve özel olduğunu belirterek; "Koçarlı Atatürk İlkokulu öğrencileri sosyal katılım projesi kapsamında topladıkları yılbaşı kartı bağışları ile dört adet tekerlekli sandalyeyi derneğimize hediye ettiler. Biz de öğrencilerimizi alarak hep birlikte sandalye teslim etmeye gittik. Heyecanlarını ve yaptıkları işle duydukları gururu görmek için ben ömrümün beş yılını verdim. Ne kadar mutluyum, Allah biliyor" diyerek duygularını dile getirdi.



Okul Müdürü Murat Demiroğlu ise, çalışmanın anlam ve önemini bittikten sonra daha iyi anladığını belirterek katkı sağlayan öğretmen ve öğrencileri kutladı. Demiroğlu, kartların kurumlara da gönderildiğini, projenin hem Koçarlı'nın tanıtımına sağladığı katkı hem de engelli vatandaşlara karşı oluşturduğu duyarlılıktan dolayı takdir edildiğini sözlerine ekledi. - AYDIN