Gürpınar ilçesindeki ilkokul öğrencileri, öğretmenlerinin de yardımıyla kendilerini ev ortamında hissettirebilecek bir atölye sınıfı oluşturdu.



Atatürk Ortaokulu öğrencileri yaptıkları "Minik ellerin küçük dokunuşlarıyla büyük değişimi" projesi çerçevesinde oluşturdukları atölye tarzı sınıfta çok keyifli zaman geçiriyor.



Okulda Teknoloji ve Tasarım öğretmeni Semra Özmen, yaptığı açıklamada, öğrencilerin teorik ve yorucu ders sürecine renk katmak amacıyla bir ay önce bu projeye giriştiklerini belirtti.



Özmen, öğrencilerin kendilerini evlerinde hissettirmelerini sağlamak, samimi ve takım ruhu çerçevesinde işbirliği içinde çalışmalarını amaçladıklarını kaydetti.



Öğrencilerin bu sayede zamanlarını çok etkili ve verimli kullandığına dikkati çeken Özmen, aynı zamanda el becerilerinin de arttığını belirtti.



Yeni sınıfta öğrencilerin karakterlerini olgunlaştırabilecek paylaşımlarla empati ve özgüvenlerini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Özmen, şöyle konuştu:



"Öğrencilerimiz için el birliği ile boş ve soğuk bir sınıfı, bir yuva haline getirdik. Boş duvarlara anlam katarak sınıfın perdesinden, duvarına, masasından, taburelerine kadar küçük dokunuşlar gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin emeğiyle hazırlanan tablolarla süsledik. Yani küçük dokunuşlarla, büyük değişimler yaptık. Bu atölyede her gün minik öğrencilerimizle zevkle ders işliyoruz. Artık okuldaki öğrenciler bu sınıfta ders işlemek için her gün sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Bu da ortaya yeni ürünler ve tasarımların çıkmasına neden oluyor. Kendi maddi imkanlarıyla ve minik öğrencilerimizin heyecanıyla oluşturduğu bu güzel sınıfta, onların parlayan gözlerini gördükçe çok mutlu oluyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."