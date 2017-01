Minik Elleri ile Kar Üstüne Resim Yaptılar

Kırıkkale'de anaokulu öğrencileri kar üzerine resim yaptılar.



Lal Saran Anaokulu Okul Müdürü Nevin Ulamış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük öğrenciler için böyle bir etkinik düzenlediklerini söyledi.



5 yaş gurubu öğrencilerle birlikte karın üzerine resim yaptıklarını ifade eden Ulamış, "Öğrenciler için her türlü sosyal etkinliği değerlendiriyoruz. Amacımız çocukların farklı tecrübeler yaşamaları. Ayrıca hayal güçlerini ve zihinlerindeki sınırları kaldırmak, her yerde resim yapılabilir. Kendilerini sınırlamasınlar, olanakları her koşulda değerlendirsinler. Sadece sınıfta, sadece masa başında, sadece kağıt kalemle değil, hayal ettikleri her yerde ve her malzeme ile ve uygun olan her yerde etkinlik yapılabileceğini bu gün yaşayarak öğrendiler. Biraz üşüdüler ama çok eğlendiler. Hepsini çok seviyoruz onlar kar kadar saf ve temiz birer kalp taşıyorlar." diye konuştu.