Minik Eller Yürüyüş Yolunu Renklendirdi

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, DHA



Avcılar'daki Abdulkadir Uztürk Ortaokulu öğrencileri, resim öğretmenleri ile birlikte ellerine fırça ve boyaları alarak her gün binlerce kişinin kullandığı yürüyüş yolunun duvarına resim çizdi.



Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevlileri, her gün özellikle sabah ve akşam saatlerinde binlerce kişinin özellikle metrobüse giderken ve dönerken kullandıkları yürüyüş Ahmet Hacı Tükenmez Camii'nin yanındaki duvara izinsiz yapıştırılan afiş ve el ilanlarından temizledi. Bu çalışmaları gören Abdulkadir Uztürk Ortaokulu Teknoloji Tasarım Öğretmeni Göktuğ Çatak, öğrencilerini buraya getirmesi halinde hayallerindeki temiz doğayı resmedebileceklerini söyledi. Öğretmenleri ile gelen 15 öğrenci kendilerine dağıtılan önlükleri üzerlerine geçirerek ellerine fırçaları alarak kolları sıvadı. Yoldan geçenlerin ilgi ile izlediği öğrenciler birkaç saat içerisinde duvarın alt tarafına rengarenk desenler çizerken üst tarafına ise hayal ettikleri dünyayı çizdi.



Öğrenciler bu çalışmadan çok mutlu olduklarını, benzer çalışmayı sürdürmek istediklerini söyledi.