Minik Eller Tarihiyle Buluştu

Büyükşehir Belediyesi çocuklara tarih ve müze bilincini küçük yaşta aşılamaya devam ediyor. Anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik gezi programlarıyla çocuklara Selçuklu Uygarlığı Müzesi ve Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi tanıtılıyor.



Kayseri'deki anaokul ve ilkokul öğrencileri her hafta Selçuklu Uygarlığı Müzesi ve Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'ni gezerek tarihle tanışıyor. Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde yapılan etkinlikte çocuklara daha küçük yaşlarda tarihi ve müze bilinci veriliyor.



Bu kapsamda Esenler Mumcular İlkokulu öğrencileri Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni gezdi. Müzeyi gezerek Selçuklu dönemine ilişkin bilgi edinen çocuklar daha sonra müzedeki Çocuk Atolyesi'nde kendilerine hediye edilen 'Minik Eller Tarihiyle Buluşuyor' adlı boyama kitabını boyadı. - KAYSERİ