Minik Eller Pizza Pişiriyor

"Minik Eller Pizza Pişiriyor" Eataly Mutfak Atölyesi'nde!

Minik Eller Pizza Pişiriyor

"Minik Eller Pizza Pişiriyor" Eataly Mutfak Atölyesi'nde!

"Geleceğin minik şef adaylarını eğlenmeye ve öğrenmeye bekliyoruz!"

Pizza margherita & Calzone con nutella

11: 00 -12: 00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi

Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)

Başlangıç Saati : 22.04.2017 11: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 13: 00: 00

Kategori : Minik Eller Pizza Pişiriyor

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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