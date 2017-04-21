Minik Eller Pizza Pişiriyor
"Minik Eller Pizza Pişiriyor" Eataly Mutfak Atölyesi'nde!
"Minik Eller Pizza Pişiriyor" Eataly Mutfak Atölyesi'nde!
"Geleceğin minik şef adaylarını eğlenmeye ve öğrenmeye bekliyoruz!"
Pizza margherita & Calzone con nutella
11: 00 -12: 00
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi
Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)
Başlangıç Saati : 22.04.2017 11: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 13: 00: 00
Kategori : Minik Eller Pizza Pişiriyor
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io