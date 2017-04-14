Minik Eller Kurabiye Pişiriyor
Harika kurabiyeler yapıp kendi yaptığınız kurabiyeleri yemeğe ne dersiniz?
Harika kurabiyeler yapıp kendi yaptığınız kurabiyeleri yemeğe ne dersiniz?
"Geleceğin minik şef adaylarını eğlenmeye ve öğrenmeye bekliyoruz."
Kurabiye çeşitleri
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi
Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)
Başlangıç Saati : 15.04.2017 11: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 13: 00: 00
Kategori : Minik Eller Kurabiye Pişiriyor
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io