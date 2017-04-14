Minik Eller Kurabiye Pişiriyor

Harika kurabiyeler yapıp kendi yaptığınız kurabiyeleri yemeğe ne dersiniz?

Minik Eller Kurabiye Pişiriyor

Harika kurabiyeler yapıp kendi yaptığınız kurabiyeleri yemeğe ne dersiniz?

"Geleceğin minik şef adaylarını eğlenmeye ve öğrenmeye bekliyoruz."

Kurabiye çeşitleri

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi

Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)

Başlangıç Saati : 15.04.2017 11: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 13: 00: 00

Kategori : Minik Eller Kurabiye Pişiriyor

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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