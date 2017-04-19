Minik Dostlarımızla Birlikte Yaşayalım' Projesi Başladı

Bor İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 'Minik dostlarımızla birlikte yaşayalım' projesi başlatıldı.



Bor İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Hüseyin Erdem Nortcu, projede amaçlarının, kontrolsüz üreme ve çoğalmalarının kontrollü olması ve istenilen amaca uygun hayvanların sahiplendirilmesi, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, yaşadıkları çevrede homojene edilmesi, toplumda hayvan sevgisinin 7'den 70'e kadar aşılanması olduğunu söyledi.



Programa Bor Kaymakamı Abdullah Küçük, Çukurkuyu Belediye Başkanı İleri Koçak, Niğde Baro Başkanı Hüseyin Demirbilek, muhtarlar, hayvan severler ve öğrenciler katıldı.



Bor İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Hüseyin Erdem Nortcu, tedavi, kontrollü üreme ve rehabilitasyon faaliyetlerini belediyeler ve veteriner hekimler odası tarafından sağlanmasıdır.



Nortçu, proje ortaklarından Niğde barosu ile gıdaların beslenme odaklarına dağıtılması, bakım ve sahiplendirme işlemlerinin Gönüllü Hayvan severler tarafından yapılması planlandığını söyledi.



Nortçu, proje kapsamında vatandaşlardan evlerindeki kullanmadıkları battaniye ve benzeri malzemeleri tüketmedikleri ama bozulmamış gıdalarını hayvan mamalarını Bor İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ulaştırmalarını istediklerini belirtti.



'Minik dostlarımızla birlikte yaşayalım'



Bor İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Hüseyin Erdem Nortcu yaptığı konuşmada şunları söyledi;



"'Minik dostlarımızla birlikte yaşayalım' projesini bugün hayata geçiriyoruz. Dost olarak kabullendiğimiz hayatımızın en zor anlarında hep bizle birlikte destek olan dostlarımıza vefayı unutmamalıyız. Mehmetçiğin yanında canını emanet ettiği mayın arama köpeklerimiz, en kaz altında canlı arayan arama kurtarma dost köpeklerimiz, malımızı emanet ettiğimiz zekiliği ile övündüğümüz kangal köpeklerimiz, polisimizin narkotik işlerinde kullandığı arama yapan köpeklerimiz bunlar bizim hayatımızı kolaylaştıran dost olarak güvendiğimiz dostlarımızdır. Bunların yürekleri kocaman bunları unutmamalıyız. Diğer taraftan sahipsiz başı boş nitelendirdiğimiz köpeklerimiz var. Şimdi onlar için bir şeyler yapmanın zamandır. Bu sese kulak veren bizlere katkılarını esirgemeyen kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Sahipsiz köpeklerimizin tedaviye bir kap yemeğe suya, sığınacak bir saçak altı battaniyeye ihtiyacı var. Bu projeyi hayata geçirmemizde bizlere katkı sunan Bor Kaymakamlığına, Niğde Belediye Başkanlığına, Bor Belediye Başkanlığına, Niğde Baro Başkanlığına, Veteriner Hekimler Odasına, Gönüllü Hayvan severlere teşekkür ediyoruz." dedi.



Bor Kaymakamı Abdullah Küçük ise, "Minik dostlarımızla birlikte yaşayalım projesi bundan yaklaşık 1 buçuk ay önce İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürümüzün hazırlamış olduğu bir projedir. Bu proje ile birlikte özellikle sokağa salıverilmiş kontrolsüz çoğalan ve güç koşullarda yaşayan hayvanlarımızın kontrolsüz çoğalmasını engellemek bunların belirli bir program dahilinde belirli bir sayıda kısırlaştırılmasıyla kontrolsüz çoğalmasını engellemek. Rehabilite edilip sahiplendirilmesi" şeklinde konuştu.



İnsan haklarıyla ilgilenen toplum eş zamanlı hayvan haklarıyla da ilgilenebileceğini ifade eden Niğde Baro Başkanı Hüseyin Demirbilek ; "Niğde Barosu adına böyle bir projenin içerisinde olmaktan çok mutluyum. Hayvan hakları denilince biz bundan rahatsız olmamalıyız. Çünkü bu canlıların genel ismi bu. İnsan haklarıyla ilgilenen toplum eş zamanlı hayvan haklarıyla da ilgilenebilir. Bu bir zaman kaybı değildir. Aynı zamanda topluma da faydalı bir iştir" dedi.



Program sonrasında Hayvan sever bir vatandaşa köpek sahiplendirildi. - NİĞDE