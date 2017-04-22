Minik Çocukların 23 Nisan Coşkusu

Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevinde eğitim alan minik çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, hazırladıkları gösterilerle coşkuyla kutladılar.



Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevindeki çocukların gerçekleştirdiği 23 Nisan etkinliğine, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, okula ismini veren hayırsever Bircan Tüfekçioğlu ve aileler katıldı. Etkinlikte miniklerin gösterileri büyük beğeni topladı. Ailelerinde ortak olduğu coşku ile minikler, yaptıkları dans gösterileriyle büyük alkış aldı. Çocuklar gösterilerinde, Atatürk sevgisi, Türkiye ve Türk dilini öne çıkardılar. Etkinlik, 4 ve 5 yaş sınıfı çocuklarından oluşan minikler korusunun söylediği İngilizce ve Türkçe şarkılarla sona erdi.



Etkinlikte konuşan Başkan Tarhan, dünyanın en güzel ve en anlamlı bayramını coşkuyla kutluyor olmaktan duyduğu gururu dile getirdi. Türkiye'nin değerlerine, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmanın her Türk vatandaşının görevi olduğunu ifade eden Tarhan, "Büyük bedeller ödenerek gerçekleştirilen bu kazanımlardan asla vazgeçmemeliyiz. Çocuklarımızı yetiştirirken, ülkesini seven, çağdaş ve demokratik değerlere saygılı bireyler olmaları için özen göstermeliyiz. Biz bu okulu yaparken, hayırseverimiz Bircan Tüfekçioğlu Hanımefendi ile gerçekleştirdiğimiz protokol ile burasının Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkan, cumhuriyet değerlerini koruyan bir okul olmasını imza altına aldık" dedi.



Tören sonunda Tarhan, çocuklara okulun adını taşıyan çanta hediye etti. - MERSİN