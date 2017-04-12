Minik Buğlem Son Yolculuğuna Uğurlandı

Zonguldak'ta sinir hücrelerinde oluşan tümör nedeniyle ilik nakli olmasına rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki Buğlem Kaya, Beycuma beldesinde defnedildi.



Küçük kızın cenazesi yakınları tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesinden alınarak, Çaydamar Mahallesi Şirin Sokak'taki evinin önüne getirildi.



Burada helallik alındığı sırada baba Barış ve anne Bilay Kaya'nın ayakta güçlükle durduğu görüldü. Küçük Buğlem'in cenazesi, daha sonra Beycuma beldesi Karadere köyüne götürüldü. Burada kılınan namazın ardından küçük kızın cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.



Baba Barış Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızını hayatta tutmak için uzun zamandır mücadele ettiklerini söyledi.



Buğlem'in dün gece nöbet geçirdiğini hatırlatan Kaya, "Nöbetten bir saat sonra kaybettik. İlik nakli olduğunda umutlanmıştık. İyi haberler geliyordu. Hastalığı bir anda tekrar edince değişik yerlere de sıçradı. Uğraştık, didindik olmadı. İstanbul'da özel hastanede de tedavi gördük. Dünyada yiyeceği ekmek bu kadarmış." dedi.



Buğlem Kaya, Ekim 2015'te, karın bölgesindeki şişlikler nedeniyle Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılmıştı. Buradaki ilk tedavisinin ardından BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilen Buğlem'e, sinir hücrelerinde oluşan tümör (nöroblastom) teşhisi konulmuştu.



Teşhisin ardından kemoterapi tedavisi görmeye başlayan ve geçen yıl İstanbul'daki özel bir hastanede ilik nakli yapılan küçük kız, dün hastanede hayatını kaybetmişti.