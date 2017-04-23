Minik Bilim İnsanları Eğlenerek Öğrendi
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin okul çağı öncesi çocuklar için düzenlediği “2. Yaratıcı ve Yenilikçi Küçük Bilim İnsanları Etkinliği” renkli görüntülere sahne oldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin okul çağı öncesi çocuklar için düzenlediği "2. Yaratıcı ve Yenilikçi Küçük Bilim İnsanları Etkinliği" renkli görüntülere sahne oldu. Katı, sıvı, gaz maddelerinin dönüşümünden sürüngenlerin dünyasına kadar 12 farklı konu başlığında bilimi eğlenerek öğrenen minikler, beyaz önlükleri de giyerek başarılı bilim insanları olmaya aday olduklarını gösterdi.
İlk kez geçen yıl Nobelli Türk bilim adamı Aziz Sancar adına İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Yaratıcı ve Yenilikçi Küçük Bilim İnsanları" etkinliğinin ikincisi yapıldı. Okul öncesi çağındaki çocukların bilimsel-teknolojik gelişmelerle tanışmaları ve etkileşimde bulunmalarına yardımcı olmak için Dokuz Eylül ve Ege Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte çocuklar meraklarını deneyimleyerek giderdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Anaokulları öğrencilerine yönelik etkinlikte, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'nden 40 lisans öğrencisi, minik bilim insanlarının asistanı oldu ve merak ettiği soruları tek tek yanıtladı. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda 12 ayrı konu başlığında kurulan masalarda gün boyu bilimi uygulayarak ve eğlenerek öğrenen çocuklar, giydikleri beyaz önlüklerle de küçük bilim insanlarına dönüştü. Etkinlik 4 ve 5 Mayıs'ta da Urla'da gerçekleşecek.
"Daha çok bilim insanımız olsun"
Akla ve bilime dayanan ve kendine bilimi rehber edinen çocukların yetişmesinde ön ayak olmak amacıyla düzenledikleri etkinliğin başarıyla devam ettiğini belirten İZELMAN Genel Müdürü Hüseyin Kırmızı, 4-6 yaş arasındaki 400 çocuğun katıldığı programın 4-5 Mayıs tarihleri arasında bu kez Urla'da tekrarlanacağını söyledi. Aziz Sancar gibi Nobel Bilim Ödülü kazanan Türk bilim insanlarının sayısının mutlaka artırılması gerektiğini kaydeden Kırmızı, "Soyut kavramlar yerine somut kavramlarla öğrenmelerini sağlayarak çocuklarımızı geleceğe taşımak istiyoruz" dedi.
"İlgi azalıyor"
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Pınar Çavaş, küçük çocuklar ve bilim insanlarının ortak özellikler taşıdığını ve çocukların erken yaşta bilim eğitimiyle eğitilirlerse, ileriki hayatlarında bilimsel bir etkinlik içerisinde yer almada daha istekli olacaklarını kaydetti. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Uluslararası Fen-Teknoloji Konseyi Başkanı Prof. Dr. Bülent Çavaş ise hem ülkemizde hem de Avrupa Birliği ülkelerinde kimya, biyoloji ve fizik gibi alanlarda meslek seçiminde ilginin giderek azaldığını, buradaki etkinlikleri yaparak çocukların erken yaşlarda bilime karşı ilgilerini artırmayı ve onları bilim alanındaki mesleklere yönlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.
12 renkli konu başlığı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte birbirinden ilginç konu başlıkları bulunuyor: "Çılgın Balonlar", "Akışkan Maddeler", "Robot Hayvanlar", "Sürüngenlerin Dünyası", "Kaz, Bul ve Gör", "Kaçışan Arabalar", "Geleceğin Araçları", "Uçurmaya Hazır mısınız?", "Gizemli Lambalar", "Sihirli Balonlar" "Kayıp Buzlar" ve "Terlik mi Hayvan mı?" - İZMİR