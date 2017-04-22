Minik Berat, Şehit Babasının Fotoğrafı Başından Ayrılmadı

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde Şehitleri Anma Haftası'nda şehit uzman çavuş Selim Vural mezarı başında anıldı.

Minik Berat, Şehit Babasının Fotoğrafı Başından Ayrılmadı

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde Şehitleri Anma Haftası'nda şehit uzman çavuş Selim Vural mezarı başında anıldı. Şehidin oğlu 2 yaşındaki Berat, babasının fotoğrafı başından uzun süre ayrılmadı.

Malkara Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nuran Başkütük ile üyeleri  Şehitleri Anma Haftası'nda şehit Jandarma Uzman Çavuş Selim VuralDoğanköy Mahallesi Kabristanlığı'nda bulunan mezarını ziyaret etti. Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcının infilak  etmesi sonucu şehit olan uzman çavuş Selim Vural'ın mezarını ziyaret eden kadınlar, dualar okuyup, karanfil bıraktı.

Mezar başındaki Türk bayrağı da değiştirilirken, şehidin eşi  Ayşe Vural ile oğlu Berat Vural ile duygular anlar yaşadı. Anmada şehidin oğlu Berat Vural'ın, babasının fotoğrafını defalarca öpüp, mezarı başından ayrılmak istememesi yürekleri dağladı.

- Tekirdağ

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