Minik Bayanlar Güreş Müsabakalarından Derece

Minik bayanlar 14-15 yaş Türkiye şampiyonasına katılan Erzincanlı sporcular derece ile döndü.



Minik bayanlar 14-15 yaş Türkiye şampiyonası Afyon ilinde gerçekleştirildi.2 gün süren müsabakalarda minik sporcular 11 sıklette mücadele etti.



İki gün süren müsabakalara Erzincan adına yarışan Erzincan Tenis Spor Kulübü sporcusu Seda Başgöl, önemli bir başarıya imza attı. Seda Başgöl 65 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Seda Başgöl, Afyon'da elde ettiği başarıdan dolayı Mayıs ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası milli takım hazırlık kampına katılmaya hak kazandı. Müsabakaya yine Erzincan adına katılan bir diğer bayan sporcu Esranur Akpınar ise yarışmadan onuncu olarak ayrıldı. - ERZİNCAN