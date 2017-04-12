Minik Bahçıvanlar Atık Şişeler Ile Çiçek Yetiştiriyor

Elazığ'da okul duvarına pet şişeleri bağlayarak asan ilkokul öğrencileri ve okul öğretmenleri geliştirdikleri yöntem ile çiçek yetiştiriyor.



24 Kasım İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri atık şişeleri kullanarak lale, orkide, gül, menekşe, papatya, begonya, fulya, kardelen, kasımpatı ve lavanta yetiştiriyor.



Okul Müdürü Cengiz Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atık pet şişede çiçek yetiştiriciliği ile öğrencilerin çevreye duyarlı olmalarını sağladıklarını söyledi.



Çevreye duyarlılığın artırılmasıyla temiz bir çevrede yaşamanın hayal olmadığını dile getiren Yazıcı, öğrencilere atık her malzemenin değerlendirilebileceğini anlattıklarını ifade ederek, şunları söyledi:



"Bundan sonra öğrenciler buradan aldığı fikir ile belki evlerinde belki bahçelerinde belki böyle kötü yerde bulunan bu tür çiçekler ekerek çevrelerini güzelleştirmeyi öğrenecekler. Atık maddeyi değerlendirmeyi öğrenecekler. Zihinlerine bunlar kazınacak."



Çalışmanın adının "Küçük bahçıvanlar" olduğunu vurgulayan Yazıcı, öğrencilerin çiçeklere baktığını ve mutlu olduğunu aktararak, "Öğrencilerimiz bu çalışmayla okula daha güleryüzlü ve mutlu geliyorlar. Çünkü kendisine ait olan bir canlının olduğunu biliyorlar, onu karşı bir sevgi besliyorlar." diye konuştu.



Yazıcı, çalışma ile okul duvarının da çiçeklerle rengarenk olduğunu ifade ederek, minik öğrencilerin yaptıkları çalışma ile çevreyi güzelleştirdiğini bildirdi.



Sınıf öğretmeni Ülkü Demirkıran, proje ile atıkları doğaya atmadan tabiata nefes aldırmayı hedeflediklerini anlattı.



Öğrencilerinden Damla Pınar Aslan da çiçekleri çok sevdiğini, yapılan çalışma ile bitkilerle daha fazla ilgilenme imkanı bulduğunu ifade etti.