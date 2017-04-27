Minik Asan Alimova'ya Başkan Remzi Aydın'dan yardım eli

Doğduğu günden beri hastalığına tanı konulamayan 5 yaşındaki Asan Alimova'ya Başkan Remzi Aydın'dan destek



İSTANBUL - Doğuştan beyninde bulunan bir rahatsızlık nedeniyle konuşma bozukluğu yaşayan 5 yaşındaki Makedonyalı Asan Alimova'ya Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın sahip çıktı. Ülkesindeki sağlık imkanlarının yetersizliği nedeniyle 5 yıldır tomografi çektirilemeyerek hastalığına tanı konulamayan minik Asan'a İstanbul'daki özel bir hastanede tomografi çektirildi. Tomografi sonuçları sonrası minik Asan'ın tüm tedavisi Eyüp Belediyesi tarafından karşılanacak.

Türkiye Beyazay Derneği'nin 'Türkiye Makedonya Dosluk Köprüsü' projesi kapsamında 25 çocuk, Eyüp Belediyesi ev sahipliğinde gezi için İstanbul'a geldi. Gezi kapsamında çocuklarla bir araya gelen Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, doğduğu günden bu güne hastalığına tanı konulamayan 5 yaşındaki Asan Alimova'yı fark etti. Çocuğun annesi Meyre Alimova ile konuşan Başkan Aydın, çocuğun Türkiye'de tedavi edilmesini teklifinde bulundu. Ailenin teklifi kabul etmesinin ardından ülkesi Makedonya'da 5 yıldır sağlık imkansızlıkları nedeniyle tomografi çektirilemeyen minik Asan'a İstanbul'da özel bir hastanede tomografi çektirildi. Başkan Aydın, tomografi sonuçlarının ardından gereken tüm tedavinin yapılması konusunda aileye destek sözü verdi. Minik Asan'ın annesi Meyre Alimova, Başkan Aydın'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.

"Asan'ın hastalığını tesadüfen öğrendim"

Asan'ın hastalığını tesadüfen öğrendiğini söyleyen Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Başlangıçta Beyaz Ay Derneğimizle Makedonya'dan 25 tane çocuğumuzu İstanbul'a getirip burada gezdirerek tarihi ve kültürel amaçlı bir proje olarak başlattık. Gerçekten de 25 tane çocuğumuz buraya geldiler. Çok güzel bir gezi yaptılar, çok verimli bir gezi olduğunu düşünüyorum. Ama bu projenin ayrı bir anlamı da Asan oldu. Son gece misafirlerle bir veda yemeğinde bir araya geldik ve orada konuşurken tesadüfen Asan'ın doğuştan gelen bir amansız hastalığına yakalandığını öğrendik. Bir tomografi çekilmesi gerektiği ve çekilemediği söylendi. Bana talep olarak gelmedi ama benim dikkatimi çekti ve bende biz yaptıralım dedim. Bizlerde arkadaşlarımızla görüşerek hızlı bir şekilde filmini çektirdik. Çünkü bu film şu açıdan önemli teşhis yapılması ve bundan sonrasında çözüm yapılması için bir yol haritası olacaktı. Ama maalesef 5 yıl içerisinde çocuğun tomografisini çekememişler. Almanya'ya gitmişler, Almanya vatandaşı olmadığı için bakmamış. Makedonya'da tıbbi imkanlar el vermemiş. Bizde Türkiye'de bunu aştık. 10 gün sonra inşallah sonuçları alacaklar ve doktorlar çözümle ilgili daha somut şeyler söyleyecekler. Bizlerde o süreçleri yakından takip edeceğiz ve elimizden ne geliyorsa yapacağız. Asan'ın annesinden yada yakınlarından 5 yıldır tomografi filminin çekilemediğini duyunca Türkiye'nin 20 yıl önceki şartları aklımıza geldi. Bizlerde buna benzer şartları yaşadık. Çok şükür o şartlar bizim için geride kaldı ve mazi oldu. Özellikle sizin de dediğiniz gibi son 15 yıldır Türkiye'nin her alanda olduğu gibi sağlık alanında nereden nereye geldiğini bize göstermiş oldu" dedi.

"Hastalığın tanısının konulmadı ama bu MR'dan sonra konulacak"

Minik Asan'ın Annesi Meyre Alimova ise, "23 Nisan daveti oldu çocuklarımıza, engelli çocuğumuza da yardım edeceğiz diye söylemişler. Biz de o yüzden geldik. Biz doktora götürdük, tanısı konulmadı. 5 yıl oldu orada doktorlara sürekli olarak götürdük. Şimdi de orada randevularda sorunlarımız var. Mesela randevu alamıyorsun, randevularımız çok zor alınıyor. O yüzden davet üzerine buraya geldik ve işimizi hallettik. Çok sevindik, çok mutluyuz, derneğimize bütün yardım edenlere çok teşekkür ederiz. MR sonucunu aldığımız için çok mutluyuz. Bizim için o çok önemliydi. Şimdi daha hastalığın tanısı konulmadı ama bu MR'dan sonra konulacak. O sonuç zaten bizim için çok önemli, onu aldıktan sonra yaşaması ondan iyi haber almamız bizi çok mutlu edecek" diye konuştu.